Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2021 19:53

Роман Бусаргин посетил приют в Заводском районе и выслушал проблемы зоозащитников

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Приют в Заводском районе

Приют в Заводском районе

Алексей Молчанов и Роман Бусаргин сегодня, 22 сентября, встретились с руководителями частных приютов для бездомных животных.

Встреча прошла на территории недавно открывшегося приюта в Заводском районе Саратова.

Представители правительства и администрации областного центра выслушали проблемы, которые волнуют зоозащитников. На повестке дня стояли утепление вольеров, будок, обустройство зоны выгула животных.

На данный момент обсуждается вопрос выдачи дополнительного финансирования на стерилизацию собак.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.