Роман Бусаргин посетил приют в Заводском районе и выслушал проблемы зоозащитников

Приют в Заводском районе

Алексей Молчанов и Роман Бусаргин сегодня, 22 сентября, встретились с руководителями частных приютов для бездомных животных.

Встреча прошла на территории недавно открывшегося приюта в Заводском районе Саратова.

Представители правительства и администрации областного центра выслушали проблемы, которые волнуют зоозащитников. На повестке дня стояли утепление вольеров, будок, обустройство зоны выгула животных.

На данный момент обсуждается вопрос выдачи дополнительного финансирования на стерилизацию собак.

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