В Саратове украли чугунную лестницу из дома на пешеходной зоне

В УМВД по Саратову сообщили, что полицейские Фрунзенского отдела раскрыли кражу старинной чугунной лестницы из здания на Горького, 30.

В этом доме на пересечении Горького и проспекта Кирова расположен известный ресторан быстрого питания. Неизвестный в период с 12 по 15 сентября похитил из помещения чугунную лестницу. Сумма ущерба составила более 7000 рублей.

Личность подозреваемого установлена, им оказался 33-летний мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Он пояснил, что похищенную лестницу сдал в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

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