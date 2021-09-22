«Вор в законе» в Саратовской области предстанет перед судом

Перед судом предстанут трое жителей Саратовской области возрастом от 39 до 59 лет. Они обвиняются в вымогательстве, совершенном организованной группой, а старший из задержанных также в том, что занимал высшее положение в преступной иерархии.
По версии следствия, с 2019 года 59-летний задержанный имеет статус так называемого «положенца» по Саратовской области. Он неоднократно участвовал в распределении сфер влияния в преступном мире, назначал в районах Саратовской области так называемых «смотрящих», разрешал различные споры между членами преступного сообщества.
Кроме того, в период с 2019 по 2020 гг. обвиняемые вымогали у двух жителей Марксовского района деньги и двигатель от премиального автомобиля.
Сейчас уголовное дело направлено в Саратовский областной суд для рассмотрения.
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