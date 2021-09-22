В Саратовской области 13-летний мальчик скончался в школьном автобусе

Фото: СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 22 сентября в Новоузенском районе Саратовской области умер 13-летний мальчик. Он скончался в школьном автобусе.

По предварительным данным, инцидент произошел после окончания школьных занятий. Ребенок учился в одной из школ Новоузенска, а проживал в поселке Ближний. Сейчас причина смерти мальчика устанавливается. Проводится проверка, которая находится на контроле в прокуратуре района. Как сообщает СУ СК по Саратовской области, в пяти километрах от поселка Ближний 13-летний мальчик почувствовал себя плохо. Сопровождающий детей учитель вызвал бригаду скорой помощи. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть ребенка.

На место происшествия отправился прокурор Новоузенского района А.Г. Вдовенко.

Идет также проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой дана будет оценка условиям проживания ребенка и действиям его законных представителей, причины и условия, которые могли привести к трагедии.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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