Отхожее место: саратовцы высказались о туалетах в пешеходной зоне

Туалет в пешеходной зоне Саратова

Недавно в пешеходной зоне на Волжской улице в Саратове, прямо около особняка Шмидта, появился новый общественный туалет. Пока кабинка пользы не приносит: ее так и не открыли. Невольно возникает вопрос, зачем такой туалет нужен. Для галочки?

Постройка, одобренная городской администрацией, уже вызвала немало споров и насмешек.

Некоторым жителям не понравилось то, что туалет воткнули рядом с историческим зданием, хотя ничто не мешало отодвинуть его чуть дальше от пешеходной зоны. Другие посмеялись над тем, что платный туалет установлен прямо рядом с Макдональдсом: одним из немногих мест в городе, куда всегда можно забежать бесплатно. Третьи жители без всякого оптимизма ждут летний сезон, ведь в жару подобные объекты, воздух не озонируют. А четвертые и вовсе задаются вопросом, зачем было тратить средства на установку отдельного павильона, хоть и маленького, когда на проспекте есть множество пустующих площадей. На проспекте Кирова хватает объявлений об аренде пустующих площадей.

При этом туалет на проспекте, конечно, нужен: на восемь километров пешеходного кольца одного туалета мало. Муниципальные уборные должны располагаться каждые несколько кварталов, чтобы не создавать горожанам неудобств.

Горожане предлагают мэрии обратить внимание на район спуска к набережной. Там, прямо около «невидимого» ларька с овощами, по адресу Чернышевского, 193, есть небольшая площадка, в данный момент занятая павильоном ремонта ключей. Если выкупить ее, то вполне можно оборудовать общественный туалет, который без хорошо впишется в городской ландшафт.

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