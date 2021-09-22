Саратовцы не верят, что «Магнит» уберут из здания бывшего кинотеатра «Пионер»

Бывший кинотеатр "Пионер" в Саратове

Саратовцы не верят, что торговую точку «Магнита» уберут из здания бывшего кинотеатра «Пионер» в самом центре Саратова, как это обещала сделать администрация.

Сегодня, 22 сентября, в паблике Саратов онлайн появился пост анонимного пользователя. Горожанин утверждает, что в магазин популярной торговой сети заносят стеллажное оборудование, несмотря на то, что ранее мэрия обещала приостановить его работу и обеспечила демонтаж вывески. Саратовцы опасаются, что решение о закрытии торговой точки было принято временно и скоро мэрия вновь разрешит ей работать. А значит фуры «Магнита» продолжат давить новую плитку на проспекте и мешать отдыху горожан.

Ранее глава города Михаил Исаев заявил, что решение открыть магазин не было согласовано с мэрией, а кинотеатр «Пионер» под сетевой «Магнит» переделал бывший член общественной палаты Мартирос Казаросян.

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