За двое суток нашлась пропавшая девушка из Татищево

Сегодня, 22 сентября, волонтеры саратовского отделения «Лиза Алерт» сообщили о том, что пропавшая ранее девушка-подросток благополучно вернулась домой.

Живой нашлась17-летняя Ксения Белоус, проживающая в поселке Татищево. Ее искали около двух суток.

Сейчас волонтеры «Лиза Алерт» благодарят участников поиска за помощь и просят снять репосты.

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