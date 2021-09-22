За двое суток нашлась пропавшая девушка из Татищево

Сегодня, 22 сентября, волонтеры саратовского отделения «Лиза Алерт» сообщили о том, что пропавшая ранее девушка-подросток благополучно вернулась домой.
Живой нашлась17-летняя Ксения Белоус, проживающая в поселке Татищево. Ее искали около двух суток.
Сейчас волонтеры «Лиза Алерт» благодарят участников поиска за помощь и просят снять репосты.
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