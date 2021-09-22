Саратовские чиновники приступили к детальной планировке территории старого аэропорта

Заседание комитета

Сегодня, 22 сентября, состоялось совещание по комплексному развитию территории старого аэропорта. Концепцию его застройки выбрали жители на конкурсе, организованном по инициативе Вячеслава Володина.

Планируется комплексное развитие территории. Председатель регионального правительства Роман Бусаргин поручил министерству строительства и ЖКХ области проработать создание нужной инфраструктуры, а комитету по управлению имуществом – вопрос по земельным участкам.

Саратовская область получит на реализацию проекта дополнительно 4,4 миллиарда рублей. Планируется возведение жилых домов малой и средней этажности. Всего застройщики готовятся сдать более одного миллиона квадратных метров жилья. Предполагается также продление трамвайной линии от улицы им. В.И. Осипова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.