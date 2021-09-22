Двух полицейских в Саратовской области задержали за вымогательство взятки

Следственным отделом СУ СКР по городу Балаково в Саратовской области возбуждено уголовное двух на двух сотрудников полиции за получение взятки группой лиц по предварительному сговору, сопряжённое с вымогательством.

Установлено, что в сентябре 2021 года заместитель начальника отдела уголовного розыска и старший оперуполномоченный одного из районных отделов полиции, узнали, что житель города Балаково намеревался наркотики для личного употребления.

У будущего покупателя правоохранители стали вымогать взятку в 60 000 рублей за нераспространение этих сведений. 8 сентября 2021 года мужчина передал полицейским 6 000 рублей, опасаясь. что его подведут по статью о покупке наркотиков. Однако затем он обратился к другим правоохранителям и рассказал о вымогательстве коллег.

15 сентября он передал оставшуюся часть денег в сумме 54 000 рублей под контролем сотрудников ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Саратовской области и УФСБ России.

Заместитель начальника отдела уголовного розыска и старший оперуполномоченный отдела полиции задержаны, им предъявлено обвинение.

Суд решил поместить их под стражу.

В ГУ МВД России по Саратовской области сообщили, что при подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.