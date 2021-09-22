В Саратовской области на лекарства выделено 30 миллионов для амбулаторных больных

На закупку лекарств для амбулаторных больных COVID-19 выделено 30 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал Валерий Радаев.

Губернатор Валерий Радаев провел совещание с участием представителей минздрава, Росздравнадзора и регионального правительства. Обсуждались вопросы, связанные с проблемой коронавируса.

Губернатор поручил направить из резервного фонда Правительства области 30 миллионов рублей на лекарственное обеспечение больных коронавирусом, которые проходят лечение на дому.

Председатель Правительства области Роман Бусаргин совместно с Росздравнадзором назначен ответственным за наличие и ассортимент противовирусных препаратов в аптечной сети.

Напомним, ранее нехватку лекарств от коронавируса признал глава областного минздрава Олег Костин.

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