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Общество22 сентября 2021 14:14

В Саратовской областной многодетным дадут новые льготы по маткапиталу

Наталия Калинина
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Сегодня, 22 сентября, для многодетных семей Саратовской области утвердили новые возможности по использованию маткапитала. Об этом было объявлено на заседании комитета по социальной политике.

Подготовлен законопроект о том, чтобы разрешить использовать вместе с ним и региональный маткапитал. Это предложение и легло в основу законопроекта. На данный момент материнский капитал можно потратить на образование детей и на улучшение жилищных условий. Причем направить региональный маткапитал на покупку жилья можно только при использовании средств федерального.

- В жизни возникают ситуации, когда на момент получения регионального маткапитала семьи уже воспользовались средствами федерального и не могут таким образом использовать региональный на покупку жилья. Вот такая коллизия, - рассказал автор инициативы спикер парламента Александр Романов.

Романов отметил, что инициатива уже поддержана губернатором Саратовской области Валерием Радаевым.

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