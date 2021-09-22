В Саратовской областной многодетным дадут новые льготы по маткапиталу

Сегодня, 22 сентября, для многодетных семей Саратовской области утвердили новые возможности по использованию маткапитала. Об этом было объявлено на заседании комитета по социальной политике.

Подготовлен законопроект о том, чтобы разрешить использовать вместе с ним и региональный маткапитал. Это предложение и легло в основу законопроекта. На данный момент материнский капитал можно потратить на образование детей и на улучшение жилищных условий. Причем направить региональный маткапитал на покупку жилья можно только при использовании средств федерального.

- В жизни возникают ситуации, когда на момент получения регионального маткапитала семьи уже воспользовались средствами федерального и не могут таким образом использовать региональный на покупку жилья. Вот такая коллизия, - рассказал автор инициативы спикер парламента Александр Романов.

Романов отметил, что инициатива уже поддержана губернатором Саратовской области Валерием Радаевым.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.