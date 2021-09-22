В Саратове водолазы обследовали дно ради продления набережной

Фото: isaev.mixail

В районе будущей набережной в Саратове, водолазы обследовали дно. Об этом в своем Инстаграм сообщил мэр города Михаил Исаев.

Набережная будет продлена от улицы 2-ая Садовая в сторону улицы Большая Садовая. Сейчас идет не только расчистка берега от мусора, но и обследование дна.

- Водолазы приступили к осмотру того, что находится под водой, чтобы оценить объем работ. Все затонувшие суда и иные объекты будут подняты на сушу, демонтированы и вывезены.

Напомним, ранее о начале работ сообщил Роман Бусаргин. По его словам, в Саратове до зимы должны поднять все затонувшие корабли вдоль нового участка набережной.

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