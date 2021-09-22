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Звезды22 сентября 2021 12:48

Павел Басинский, Владимир Вишневский, Анна Гончарова станут гостями «Волжской волны»-2021 в Саратове

Источник:kp.ru
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С 30 сентября по 3 октября на Театральной площади в Саратове пройдет седьмая международная книжная ярмарка «Волжская волна»-2021. В этом году гостями фестиваля станут Павел Басинский, Владимир Вишневский, Анна Гончарова и другие.

В этом году на нее приедут издательства более чем из 30 регионов России - от Якутии до Калининграда. Правительство Москвы в качестве подарков передаст книги в библиотеки Саратова и Саратовской области. Участие в празднике также примут издательства Республики Беларусь и Украины.

Гагаринские чтения станут одной из ключевых тем книжной ярмарки. Участие в них примут музеи из Смоленска, Оренбурга и других городов.