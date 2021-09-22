«Близорукость» мэрии Саратова: цветы вместо газет, «невидимые» ларьки и граффити

Киоск с «газетами» в пешеходной зоне

КП-Саратове продолжает рассказывать о проблемах благоустройства в центре Саратова. В прошлых публикациях мы коснулись проблемы недостатка парковок, а также обозначили такой немаловажный вопрос, как отсутствие обстоятельного, многолетнего планирования в области благоустройства.

Сегодня же поговорим о мелких, но многочисленных «странностях», что поджидают нас в пешеходной зоне, буквально на каждом шагу. Странности эти на первый взгляд невидны (ведь мы к ним давно привыкли), но на самом деле очевидны.

Вот, к примеру, временный киоск № 161, прямо около исторического здания Гинекологической лечебницы Медведевых, построенного в 1909 году. В дислокации города Саратова он значится, как газетный, однако никакими печатными материалами там не торгуют. Вместо них в продаже цветы.

А вот расположенные друг за другом Магнит, Пятерочка и Рубль Бум чуть ниже по Волжской. Разве вывески сетевых магазинов не портят внешний облик города? И, что еще интересней, почему мэрию не смущают большегрузные автомобили, что регулярно подвозят товар к торговым точка? Разве это не повреждает свежую плитку на пешеходном кольце?

У спуска к новой набережной расположились еще два киоска. Стационарный «Русский аппетит» с едой и микроавтобус с кофе. Перекус во время прогулки – это, конечно, хорошо, но как ради ларька с едой можно было обрезать плитку, положенную на пешеходной зоне? Разве для этого было столько усилий вложено в благотворительный проект спикера Госдумы Вячеслава Володина? И почему провода от мини-кофейни висят прямо над головами жителей? Администрация Саратова, которая ревностно штрафует других предпринимателей за подобные нарушения, здесь оказалась удивительно терпима.

Лестницу подпилили ради ларька

Еще ниже, уже на пересечении Волжской и Чернышевского нас поджидает еще одно маленькое чудо Саратова: невидимый ларек, на этот раз продуктовый. Киоск «Роспечати», что стоял всего в нескольких метрах от него, был убран администрацией, потому что портил облик города. А вот магазинчик с овощами, фруктами и мясом никому не помешал. Его мэрия не заметила, как не замечает и граффити, «украшающее» автобусную остановку. Сам по себе рисунок и правда невпечатляющий, его легко пропустить. Вот только когда подобные «художества» чуть задерживаются на частных учреждениях, их владельцев немедленно штрафуют за невнимательное отношение к городскому ландшафту. На остановочный павильон, находящийся на балансе муниципалитета это не распространяется. Чудеса, да и только.

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