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Общество22 сентября 2021 12:19

«Близорукость» мэрии Саратова: цветы вместо газет, «невидимые» ларьки и граффити

Наталия Калинина
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Киоск с «газетами» в пешеходной зоне

Киоск с «газетами» в пешеходной зоне

КП-Саратове продолжает рассказывать о проблемах благоустройства в центре Саратова. В прошлых публикациях мы коснулись проблемы недостатка парковок, а также обозначили такой немаловажный вопрос, как отсутствие обстоятельного, многолетнего планирования в области благоустройства.

Сегодня же поговорим о мелких, но многочисленных «странностях», что поджидают нас в пешеходной зоне, буквально на каждом шагу. Странности эти на первый взгляд невидны (ведь мы к ним давно привыкли), но на самом деле очевидны.

Вот, к примеру, временный киоск № 161, прямо около исторического здания Гинекологической лечебницы Медведевых, построенного в 1909 году. В дислокации города Саратова он значится, как газетный, однако никакими печатными материалами там не торгуют. Вместо них в продаже цветы.

А вот расположенные друг за другом Магнит, Пятерочка и Рубль Бум чуть ниже по Волжской. Разве вывески сетевых магазинов не портят внешний облик города? И, что еще интересней, почему мэрию не смущают большегрузные автомобили, что регулярно подвозят товар к торговым точка? Разве это не повреждает свежую плитку на пешеходном кольце?

У спуска к новой набережной расположились еще два киоска. Стационарный «Русский аппетит» с едой и микроавтобус с кофе. Перекус во время прогулки – это, конечно, хорошо, но как ради ларька с едой можно было обрезать плитку, положенную на пешеходной зоне? Разве для этого было столько усилий вложено в благотворительный проект спикера Госдумы Вячеслава Володина? И почему провода от мини-кофейни висят прямо над головами жителей? Администрация Саратова, которая ревностно штрафует других предпринимателей за подобные нарушения, здесь оказалась удивительно терпима.

Лестницу подпилили ради ларька

Лестницу подпилили ради ларька

Еще ниже, уже на пересечении Волжской и Чернышевского нас поджидает еще одно маленькое чудо Саратова: невидимый ларек, на этот раз продуктовый. Киоск «Роспечати», что стоял всего в нескольких метрах от него, был убран администрацией, потому что портил облик города. А вот магазинчик с овощами, фруктами и мясом никому не помешал. Его мэрия не заметила, как не замечает и граффити, «украшающее» автобусную остановку. Сам по себе рисунок и правда невпечатляющий, его легко пропустить. Вот только когда подобные «художества» чуть задерживаются на частных учреждениях, их владельцев немедленно штрафуют за невнимательное отношение к городскому ландшафту. На остановочный павильон, находящийся на балансе муниципалитета это не распространяется. Чудеса, да и только.

Мэрия Саратова странно и избирательно подходит к сносу объектов в центре

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