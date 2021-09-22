Николай Панков: конструктивную работу надо начинать сразу по завершению выборов

Николай Панков

По мнению депутата Госдумы Николая Панкова, конструктивную работу надо начинать сразу, как будут подведены итоги выборов. Об этом он сообщил в своем канале «Пара слов» в телеграм. Так парламентарий прокомментировал слова Вячеслава Володина о том, что качество депутатской работы напрямую зависит от ее организации.

- Планируется закрепление за конкретными округами депутатов Госдумы, избранных по списку. Для меня много значит, что в моем 164-м округе будем работать вместе с Виталием Борисовичем Ефимовым. Вопросы транспорта очень актуальны в районах Заволжья, а у него большой опыт работы в данной сфере, - пишет Николай Панков.

По словам депутата Госдумы, проблемным в округе остается и сельское хозяйство. Это значит, что нужно продолжать решение вопросов водоснабжения, обновления техники, поддержки фермерских хозяйств. Поэтому особенно важно, что в новом составе Думы Николай Панков сможет войти в профильный комитет.

- Повысит КПД депутатской работы и обязательный отчет перед жителями. Вопрос не в формате, а в том, что люди смогут напрямую спросить результат работы с тех, кто отстаивает их интересы. Знаю по опыту: встречи с людьми помогают работать эффективней, - заключил парламентарий.

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