В Саратовской области с начала года добыли миллион тонн нефти

В Саратовской области добыли миллион тонн нефти

На месторождениях, расположенных в Саратовской области, с начала текущего года добыт один миллион тонн нефти. Об этом "КП-Саратов" сообщили в минпроме региона.

Как и в 2020 году, это произошло во второй декаде сентября.

Тройку крупнейших по объёмам добычи нефти предприятий составляют ПАО НК «РуссНефть», ООО «ЛукБелОйл», ООО «ЮКОЛА-нефть». На долю этих предприятий приходится свыше 80% от суммарной добычи нефти в регионе по итогам восьми месяцев 2019 года.

Всего добычу жидких углеводородов в 2019 году ведут 25 предприятий на территории 22 районов Саратовской области.