От коронавируса в Саратовской области скончались еще 24 человека

В Саратовской области от COVID-19 скончались еще 24 человека. Сегодня, 22 сентября, оперштаб опубликовал последние данные по смертности в регионе.

По данным регионального минздрава, скончались пятнадцать женщин и девять мужчин в возрасте от 37 до 91 года. Общее количество жертв инфекции достигло 2772 человек.

Напомним, всего коронавирусом заразились 86 395 человек, 286 человек узнали свой диагноз сегодня. Выздоровели с начала эпидемии 78 936 человек, за сутки — 266.

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