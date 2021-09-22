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Общество22 сентября 2021 11:30

Волонтеры Саратовской области живыми нашли пенсионера и 30-летнего мужчину

Наталия Калинина
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В Саратовской области живыми домой вернулись пропавшие ранее два местных жителя. Об этом информирует группа волонтеров «Лиза Алерт» ВКонтакте.

Живым нашелся 30-летний житель Саратова Роман Козырев. Его искали с 20 августа 2021 года.

Домой также вернулся 72-летний Федор Лаптев, который был в розыске с 19 сентября 2021 года. У пропавшего могла быть потеря памяти, он не ориентировался в пространстве.

Волонтеры благодарят всех участников поиска за помощь и просят снять репосты.

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