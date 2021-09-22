Муж с женой погибли на пожаре в Саратовской области

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Минувшей ночью на пожаре в Самойловском районе погибли пожилые супруги.

Как сообщили в региональном СУ СКР, пожарных вызвал сосед, который в полвторого ночи вышел во двор в селе Святославка и заметил огонь в доме, где жили 66-летний мужчина с 64-летней супругой. Мужчина бросился в соседний дом, разбудил внука семейной пары и вместе они попытались спасти пожилых людей самостоятельно. В задымленном доме они обнаружили супругов и вынесли их наружу, однако, признаков жизни они уже не подавали.

- По предварительным данным очаг возгорания находился в помещении кухни. Признаков насильственной смерти на телах погибших при внешнем осмотре не обнаружено. Причиной их смерти, по предварительным выводам, могло стать отравление продуктами горения, - сообщили в региональном СУ СКР.