В Саратовской области закрыты 12 школ из-за ОРВИ и COVID-19

На сегодня, 22 сентября, в Саратовской области по ОРВИ и коронавирусу закрыты 12 школ, об этом информирует министерство образования региона.

По коронавирусу полностью закрыты две школы Калининского района, в них 100 учеников и 20 педагогов. Кроме того, закрыты 180 классов в 94-х школах, в них 4535 учеников и 117 педагогов.

На карантин по COVID-19 ушли 32 группы в 28-ми детских садах, в них 548 малышей и 51 воспитатель, а также 10 групп в пяти профорганизациях, в них 292 студента и 1 педагог.

В связи с угрозой распространения ОРВИ и гриппа закрыты полностью закрыты 10 школ, в которых 1296 ученика, а также четыре детских сада, в которых 143 воспитанника. Также по ОРВИ закрыты 89 классов в 30-ти школах, в которых 1365 детей, и шесть групп в четырех детских садах, в которых 92 воспитанника.

В восьми ВУЗах Саратовской области 131 студент заболел новой коронавирусной инфекцией студентов, заразились также 52 сотрудника. В трех ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 1394 студента 79 групп.

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