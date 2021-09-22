Трамвай встал в Саратове из-за неисправности вагона

Сегодня, 22 сентября, в Саратове прекратилось движение одного из трамвайных маршрутов, о чем сообщает группа, посвященная городскому электротранспорту.
В 11:00 было прервано движение трамваев маршрута №9. Это произошло рядом с остановкой «Новоастраханская».
Причиной сбоя стала неисправность вагона.
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