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Общество22 сентября 2021 10:41

Трамвай встал в Саратове из-за неисправности вагона

Наталия Калинина
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Сегодня, 22 сентября, в Саратове прекратилось движение одного из трамвайных маршрутов, о чем сообщает группа, посвященная городскому электротранспорту.

В 11:00 было прервано движение трамваев маршрута №9. Это произошло рядом с остановкой «Новоастраханская».

Причиной сбоя стала неисправность вагона.

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