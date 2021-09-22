В четырех районах Саратова отключили холодную воду

Сегодня, 22 сентября, в четырех районах Саратова отключили воду, о чем информирует ООО «КВС».
В поселке Юбилейный, в Волжском районе вода отключена на время проведения сварочных работ на водопроводе по адресу Усть-Курдюмская,11. До полуночи прекращена подача холодной воды для абонентов в микрорайоне «Совхоз Комбайн».
По заявке ТСЖ для работ на собственных коммуникациях до полуночи отключили воду в доме по адресу Соляная,5/7.
В Заводском районе авария произошла на Заречной улице Заречная. До полуночи на ней не будет воды от Школьного проезда до Хомяковой.
В Ленинской районе, по заявке ТСЖ для работ на собственных коммуникациях по адресу Чехова,6б, прекращена подача воды для абонентов по адресам Чехова 6б,6в; Топольчанская, 1а,1б,3а; Мамонтовой 2 (4 подъезд),4; Антонова,30. Водоснабжение обещают восстановить к полуночи.
В Кировском районе, по заявке ТСЖ для работ на собственных сетях по адресу Батавина,17 также ориентировочно до полуночи прекращена подача холодной воды для жителей указанного дома.
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