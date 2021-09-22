Саратовец потратил на путан и алкоголь 249 тысяч украденные у соседа по коммуналке

Полиция в Саратове раскрыла кражу 249 тысяч рублей с банковского счета жителя коммунальной квартиры. Как выяснилось, похититель уже спустил деньги на проституток, алкоголь и продукты.

В отдел полиции №4 в Саратове обратился 63-летний мужчина и сообщил, что с его счета неизвестные списали 249 тысяч рублей. Он сразу указал на подозреваемого - неоднократно судимого, в том числе за кражу и разбой, соседа по коммуналке.

В ходе расследования уголовного дела о краже полиция установила, что подозреваемый воспользовался сотовым телефоном, оставленным без присмотра. Через онлайн приложение банка он перевел деньги знакомому таксисту, тот обналичил их и передал подозреваемому.

Выяснилось, что 42-летний похититель похищенные деньги успел потратить – 90 тысяч пошли на оплату интимных услуг, остальное – на продукты, алкоголь и сигареты. Любителя всего этого за чужой счет взяли под стражу.