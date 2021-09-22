Коронавирусом в Саратовской области за сутки заразились 286 человек

За минувшие сутки в Саратовской области нашли 286 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии заразились 86 395 человек.

Выздоровели 78 936 саратовцев, за день – 266.

В Саратове нашли 111 новых случаев, в Энгельсском районе – 45, а в Балаковском – 39. Среди заболевших 19 детей до шести лет, 34 – от семи до 14-ти, 16 подростков 15-19-ти и 64 человека старше 60 лет.

Пневмонию выявили у 120 пациентов, бессимптомно переносят COVID-19 пятеро саратовцев.

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