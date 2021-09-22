Итоги выборов в Саратовскую городскую думу оглашены спустя двое суток после голосования

Поздно вечером 21 сентября городской избирком Саратова подвел итоги голосования на выборах депутатов Саратовской городской Думы шестого созыва.

Все 35 депутатов избраны.

Из них 30 - выдвинуты политической партией «Единая Россия», два представителя партии ЛДПР, по одному представителю от партий «Коммунистическая партия Российской Федерации», «Справедливая Россия- Патриоты-За правду», «Коммунистическая партия Коммунисты России».

Саратовская городская дума обновилась и состоит теперь из следующих депутатов:

по одномандатному избирательному округу № 1 - Ащеулов Александр Николаевич;

по одномандатному избирательному округу № 2 - Марков Виктор Константинович;

по одномандатному избирательному округу № 3 - Евсюкова Марина Николаевна;

по одномандатному избирательному округу № 4 - Ализиев Аскар Каиргалиевич;

по одномандатному избирательному округу № 5 - Мораш Александр Викторович;

по одномандатному избирательному округу № 6 - Агапов Сергей Александрович;

по одномандатному избирательному округу № 7 – Романов Александр Валерьевич;

по одномандатному избирательному округу № 8 - Доронин Вячеслав Геннадьевич;

по одномандатному избирательному округу № 9 - Синицын Илья Александрович;

по одномандатному избирательному округу № 10 - Хаметов Марс Фатихович;

по одномандатному избирательному округу № 11 - Аксенов Андрей Степанович;

по одномандатному избирательному округу № 12 - Злобнова Елена Викторовна;

по одномандатному избирательному округу № 13 - Солопов Павел Александрович;

по одномандатному избирательному округу № 14 – Гришанцов Александр Иванович;

по одномандатному избирательному округу № 15 - Островский Владимир Владимирович;

по одномандатному избирательному округу № 16 - Видяйкина Юлия Сергеевна;

по одномандатному избирательному округу № 17 - Маслов Александр Викторович;

по одномандатному избирательному округу № 18 - Перепелицина Елена Борисовна;

по одномандатному избирательному округу № 19 - Литяк Сергей Вячеславович;

по одномандатному избирательному округу № 20 - Самсонов Максим Владимирович;

по одномандатному избирательному округу № 21 - Юдин Александр Борисович;

по одномандатному избирательному округу № 22 - Фомин Игорь Леонидович;

по одномандатному избирательному округу № 23 - Сидоров Алексей Сергеевич;

по одномандатному избирательному округу № 24 - Максимов Юрий Васильевич;

по одномандатному избирательному округу № 25 - Тарасов Вячеслав Борисович;

по одномандатному избирательному округу № 26 - Битюцкий Максим Петрович;

по одномандатному избирательному округу № 27 - Шаронов Олег Сергеевич;

по одномандатному избирательному округу № 28 - Шмелев Алексей Петрович;

по одномандатному избирательному округу № 29 - Бондаренко Александр Сергеевич;

по одномандатному избирательному округу № 30 - Видина Ирина Евгеньевна;

по одномандатному избирательному округу № 31 - Кудинов Дмитрий Геннадиевич;

по одномандатному избирательному округу № 32 - Буйкевич Инна Николаевна;

по одномандатному избирательному округу № 33 - Белов Александр Григорьевич;

по одномандатному избирательному округу № 34 - Григорьевский Никита Юрьевич;

по одномандатному избирательному округу № 35 - Ерофеев Юрий Владимирович.