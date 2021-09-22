В Саратове разоблачили изготовителей поддельного алкоголя

В Саратове на днях разоблачили производство незаконного алкоголя. Полицейские изъяли около 4 тысяч бутылок алкогольной продукции различных наименований и более 800 литров спиртосодержащей жидкости, используемой в качестве производственного сырья.

На окраине Саратова для производства контрафакта подозреваемые арендовали коттедж. В ходе осмотра там обнаружены цистерны со спиртосодержащим сырьем, пустые бутылки с этикетками различных наименований, крышки и готовый к сбыту алкоголь.

Основная партия товара, упакованная в коробки и подготовленная к продаже, хранилась в трех арендованных гаражных боксах. Уже известно, что произведенную продукцию они продавали в небольшие частные магазины города.

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции при поддержке Росгвардии задержали двоих подозреваемых в организации незаконного алкобизнеса.

Возбуждено уголовное дел, оба подозреваемых находятся под домашним арестом.