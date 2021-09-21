В Татищиве пропала 17-летняя девушка

Ориентировку разместили в группе «Лиза Алерт» в соцсети

Сегодня, 21 сентября, волонтеры саратовского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» сообщили о пропаже 17-летней жительницы Татищево.

Ксения Белоус пропала вчера, 20 сентября. Поисковики сообщили её приметы: рост 153 см, худощавого телосложения, черные длинные волосы, серо-голубые глаза. Девушка была одета в черную короткую куртку, черную с белым узором юбку и белые кроссовки. Ксения также носит очки.

Если вы где-то видели пропавшую, сообщите по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

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