В Вязовке при рытье траншеи нашли скелет

Части скелета извлекли из траншеи в Вязовке Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи СК Ленинского района Саратова регионального СУ СКР начали проверку после обнаружения человеческих костей во дворе дома в Татищевском районе.

Житель села Вязовка Татищевского района при рытье траншеи на территории своего двора для подведения труб водоснабжения обнаружил фрагменты костных останков, о чем сообщил в полицию.

Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия и обнаруженных костей, предположительно принадлежащих человеку. Находка обнаружилась на глубине около полутора метров.

Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения давности и причины смерти человека, чьи останки обнаружены.