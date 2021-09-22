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Происшествия22 сентября 2021 5:49

В Вязовке при рытье траншеи нашли скелет

Следственный комитет начал проверку
Источник:kp.ru
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Части скелета извлекли из траншеи в Вязовке

Части скелета извлекли из траншеи в Вязовке

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи СК Ленинского района Саратова регионального СУ СКР начали проверку после обнаружения человеческих костей во дворе дома в Татищевском районе.

Житель села Вязовка Татищевского района при рытье траншеи на территории своего двора для подведения труб водоснабжения обнаружил фрагменты костных останков, о чем сообщил в полицию.

Следователем СК совместно с судебно-медицинским экспертом проведен осмотр места происшествия и обнаруженных костей, предположительно принадлежащих человеку. Находка обнаружилась на глубине около полутора метров.

Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения давности и причины смерти человека, чьи останки обнаружены.

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Фото: СУ СКР по Саратовской области