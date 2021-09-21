В Саратове отопление включили по заявкам еще в трех социальных объектах

В Саратове досрочно подключили к теплоснабжению еще три объекта социальной сферы города, согласно поданным заявкам. Отопление пришло в бассейн ФОКа «Заводской», в здание Кадетской школы, а также в здание бывшего Перинатального центра, где сейчас работает госпиталь для заболевших COVID-19.

Руководство учреждений социальной сферы может в любой момент подать заявку на отопление, подтвердив техническую готовность к приему тепла, - сообщили в Саратовском филиале «Т Плюс».

По закону, начало отопительного сезона объявляют органы местного самоуправления. Решение, обязательное для исполнение энергетиками, принимается муниципалитетом после того, как среднесуточная температура наружного воздуха на территории населенного пункта в течение пяти суток подряд не поднимается выше +8 градусов.