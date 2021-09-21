Панков: Нужно по-человечески относиться к тем, кто попал в трудную ситуацию

Николай Панков

Депутат Госдумы Николай Панков откликнулся на призыв семьи из Балакова, которая нуждается в материальной помощи и оформлении инвалидности 22-летнему мужчине.

- Семье Коминых из Балаково окажу необходимую поддержку. Если потребуются консультации специалистов московских клиник и помощь в прохождении реабилитации в специализированных учреждениях также готов подключиться. Свяжусь со Светланой Коминой, чтобы вместе найти выход. Нужно по-человечески относиться к тем, кто попал в трудную ситуацию, - заявил парламентарий.

Речь идет о жительнице Балакова, которая рассказала о своей беде на портале «Лица». Женщина поведала, что ее 22-летнего сына Александра, у которого ранее не было проблем со здоровьем, 27 июня 2020 года призвали на военную службу в войсковую часть № 721155 в Улан-Удэ. Спустя полтора месяца молодой человек оказался в госпитале Московской области в состоянии комы.

Светлана Комина пояснила, что не знает точно, что произошло с ее сыном.

- Пока шел срок службы, в течение года мы проходили лечение и реабилитацию в московских госпиталях, теперь нас комиссовали, и мы вернулись домой. Финансовой возможности оплачивать процедуры и продолжить лечение в Москве мы не имеем, - женщина рассказала об очень тяжелом положении.

- Обращаюсь к службе медико-санитарной экспертизы - не нужно затягивать процесс получения инвалидности. Нужно по-человечески относится к тем, кто попал в трудную ситуацию. Этот вопрос буду держать на контроле. Людей в беде не оставлю, – пишет Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

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