Движение четырех трамваев в Саратове восстановлно

Сегодня, 21 сентября, администрация Саратова отреагировала на публикацию КП-Саратов об остановке четырех трамвайных маршрутов в городе.

Как пишут представители мэрии, движение трамвайных маршрутов №3, 9, 10, 11 прерывалось в Мирном переулке из-за неисправности вагона.

Прибывшие на место аварийная служба МУПП «СГЭТ» устранила неисправность движение было восстановлено. Задержка в движении составила 12 минут.

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