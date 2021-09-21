Чемпионом России по бадминтону стал саратовец Владимир Мальков

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Мастер спорта России международного класса Владимир Мальков из Саратова стал Чемпионом России

- В финальном поединке личного чемпиона России он переиграл спортсмена из Татарстана Сергея Сиранта со счетом 21:12; 21:18 и стал восьмикратным чемпионом России по бадминтону в мужском одиночном разряде, - сообщили в региональном минспорта.

Победу он одержал на корте в Саратове, где с 17 по 21 сентября на базе ФОКа «Центр бадминтона» проходит личный чемпионат России.

В соревнованиях принимают участие 184 ведущих российских бадминтониста из 18 регионов страны. Сегодня, 21 сентября, проходят финалы личного чемпиона России.