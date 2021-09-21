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Происшествия21 сентября 2021 15:19

В Саратове два трамвая встали у Театра драмы

Наталия Калинина
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Сегодня, 21 сентября, в Саратове встали два трамвайных маршрута, о чем информирует группа, посвященная городскому электротранспорту ВКонтакте.

В 15:51 было прервано движение трамваев, следующих по маршрутам № 9 и 10. Они остановились у Театра драмы и не едут в сторону 1-го Просяного проезда и Октябрьского поселка соответственно.

Прочна сбоя в функционировании общественного транспорта пока не сообщается.

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