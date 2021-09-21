Саратовский ОИК: виновных в сбоях КОИБов искать не собираемся

Фото с итогового брифинга ОИК

Сегодня, 21 сентября, на итоговом брифинге по выборам в Госдуму 2021 года было объявлено, что за время голосования было подано 144 обращения в областную комиссию, 342 в участковые и 102 в окружные.

Удовлетворены 84 жалобы, по остальным нарушения не найдены. Были признаны недействительными бюллетени на участке в Ивантеевском и в Балаковском районах области и Октябрьском районе Саратова. На участке в Светлом были отменены результаты голосования.

- Облизбирком поддерживает принятые решения, - заявила председатель комиссии Ирина Романова.

Председатель региональной общественной палаты Борис Шинчук заявил, что в ходе работы штаба общественного наблюдения за выборами разбирались общественники с «протухшими консервами, которыми нас кормили, подбрасываяс Запада», однако выборы прошли открыто и настроение у людей на участках, которые посетили общественники, хорошее.

- Все члены комиссий были обучены. Считаю, что все коллеги работали достойно в данных условиях. Претензий к ним нет. По персоналиям могла бы указать, сделать замечания, но мы еще проанализируем всех, - сообщила председатель комиссии.

- Есть представители партий в комиссиях, которые не выполняли ту работу, которую им поручали, а иногда прямо мешали, - дала оценку работе участковым комиссиям Романова.

В регионе были три официально зарегистрированных случая сбоев у КОИБов. Технические проблемы были, в том числе и на 505 участке. Это связано с тем, что техника изначально была предназначена для работы в один день, а не в три.

- Виновных искать не собираемся, у вас компьютер дома глючит иногда, а тут такая же компьютерная техника, - заявил секретарь избиркома Сергей Седов.

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