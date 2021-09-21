Саратовский облизбирком назвал победителей выборов в Госдуму

Фото с брифинга ОИК
Сегодня, 21 сентября, председатель саратовского избиркома Ирина Романова объявила на итоговом брифинге, что выборы 2021 года в Госдуму были организованы достойно, несмотря на поведение некоторых наших коллег.
- Всем работникам комиссий, всем наблюдателям и журналистам и общественному штабу наблюдений - всем спасибо, - объявила Ирина Романова.
Предварительные результаты по выборам в Госдуму следующие:
По 100% протоколов на 21 сентября выборы признаны состоявшимися, 55,71 %от числа избирателей включен в списки.
В думу от региона проходит три партии:
ЕР 59.84%
КПРФ - 20,74%
ЛДПР 5,15%
Саратовский округ - Володин - 72,11%
Балаковский - Панков - 63,7%
Балашовский - Воробьев 52,5%
Энгельсский округ - Стрелюхин - 51,77%
- В первые дни было много инцидентов, и со стороны наблюдателей и посторонних лиц, которые требовали доступ к информации комиссий. Благодарим сотрудников полиции, которые помогали в соблюдении порядка, - заявила Ирина Романова.
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