Саратовский облизбирком назвал победителей выборов в Госдуму

Фото с брифинга ОИК

Сегодня, 21 сентября, председатель саратовского избиркома Ирина Романова объявила на итоговом брифинге, что выборы 2021 года в Госдуму были организованы достойно, несмотря на поведение некоторых наших коллег.

- Всем работникам комиссий, всем наблюдателям и журналистам и общественному штабу наблюдений - всем спасибо, - объявила Ирина Романова.

Предварительные результаты по выборам в Госдуму следующие:

По 100% протоколов на 21 сентября выборы признаны состоявшимися, 55,71 %от числа избирателей включен в списки.

В думу от региона проходит три партии:

ЕР 59.84%

КПРФ - 20,74%

ЛДПР 5,15%

Саратовский округ - Володин - 72,11%

Балаковский - Панков - 63,7%

Балашовский - Воробьев 52,5%

Энгельсский округ - Стрелюхин - 51,77%

- В первые дни было много инцидентов, и со стороны наблюдателей и посторонних лиц, которые требовали доступ к информации комиссий. Благодарим сотрудников полиции, которые помогали в соблюдении порядка, - заявила Ирина Романова.

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