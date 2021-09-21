Вячеслав Володин: завод «Молот» ждет модернизация

Фото: Володин Саратов

Вячеслав Володин заявил, что завод «Молот» ждет модернизация. Это сообщение опубликовано в телеграм-канале его сторонников «Володин Саратов».

Сегодня, 21 сентября, спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым по вопросу развития Петровского электромеханического завода «Молот». В ближайшее время будут обсуждаться предложения по модернизации завода и увеличению объемов заказов.

Напомним, на прошлой неделе Вячеслав Володин посетил электромеханический завод в Петровске и обсудил с коллективом предприятия проблемные вопросы, с которыми к нему обращались, а именно нехватку специалистов, маленькие зарплаты, необходимость развития и увеличения объемов заказов.

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