В Саратове продлено отключение воды в Ленинском районе

В Саратове сегодня, 21 сентября, продляется отключение воды в Ленинском районе, о чем предупреждает ООО «КВС».

Как сообщают коммунальщики, в связи с производственной необходимостью и сложностью аварии по адресу Гвардейская, 42а, было продлено отключение воды до 8:00 завтра, 22 сентября.

В Ленинском районе новая авария также произошла по адресу Моисеева,1а. На время проведения работ не будет воды по адресам Моисеева, Школьная, Строителей, Майская, 19-30, Светлая. Восстановить подачу воды планируют к 20:00.

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