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Политика21 сентября 2021 13:26

За сокрытие доходов депутатов Саратовской областной думы хотят лишать мандатов

Наталия Калинина
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Рассматривается возможность лишить мандатов парламентариев Саратовской областной думы. Об этом сообщили сегодня, 21 сентября, на заседании рабочей группы комитета по государственному строительству и местному самоуправлению регионального парламента.

Старший помощник прокурора области Иван Гусев представил соответствующий законопроект.

- Сейчас нет наказания для депутатов, которые предоставили ложные сведения о своих доходах, - сказал Гусев.

Согласно законопроекту, предлагается установить четыре степени воздействия на парламентариев: предупреждение; освобождение от должности в областной думе до прекращения срока депутатских полномочий; запрет занимать должности в облдуме; досрочное прекращение депутатских полномочий.

- Если депутат не на постоянной работе трудится, то у него может быть бизнес и другие коммерческие дела. А если он получил деньги в связи со своими депутатскими полномочиям, то это является основанием для проверки соответствующей комиссии по доходам и расходам областной думы, - пояснил инициатор проекта.

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