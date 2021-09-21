За сокрытие доходов депутатов Саратовской областной думы хотят лишать мандатов

Рассматривается возможность лишить мандатов парламентариев Саратовской областной думы. Об этом сообщили сегодня, 21 сентября, на заседании рабочей группы комитета по государственному строительству и местному самоуправлению регионального парламента.

Старший помощник прокурора области Иван Гусев представил соответствующий законопроект.

- Сейчас нет наказания для депутатов, которые предоставили ложные сведения о своих доходах, - сказал Гусев.

Согласно законопроекту, предлагается установить четыре степени воздействия на парламентариев: предупреждение; освобождение от должности в областной думе до прекращения срока депутатских полномочий; запрет занимать должности в облдуме; досрочное прекращение депутатских полномочий.

- Если депутат не на постоянной работе трудится, то у него может быть бизнес и другие коммерческие дела. А если он получил деньги в связи со своими депутатскими полномочиям, то это является основанием для проверки соответствующей комиссии по доходам и расходам областной думы, - пояснил инициатор проекта.

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