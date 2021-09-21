В Саратове до зимы должны поднять все затонувшие корабли вдоль нового участка набережной

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Для того, чтоб работы по реконструкции нового участка набережной в Саратове начались уже в этом году, необходимо освободить береговую зону и поднять затонувшие суда, после чего демонтировать их. Соответствующая задача поставлена перед администрацией Саратова. Об этом председатель правительства Роман Бусаргин написал в своем Инстаграм.

Министерству строительства и ЖКХ области совместно с министерством природных ресурсов поручено в кратчайшие сроки подготовить дорожную карту по реализации проекта.

Напомним, что проект реконструкции берегоукрепительных сооружений на набережной на участке от улицы 2-й Садовая до Большой Садовой был инициирован Вячеславом Володиным.