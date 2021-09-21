Прокуратура начала проверки передачи кинотеатров в Саратове в частные руки

Прокуратура Саратовской области проверит законность передачи саратовских кинотеатров в частные руки. Такое поручение подчиненным дал глава ведомства Сергей Филипенко.

Прокуроры уже начали «мониторинг состояния законности при распоряжении объектами недвижимости, имеющих признаки социально-культурного назначения».

- Как показали предварительные результаты проверки, указанные кинотеатры в нынешних реалиях используются в большинстве своем для целей розничной торговли. В отдельных случаях здания находятся в неудовлетворительном состоянии, требуют ремонта. Данные объекты могут быть использованы для культурно-досуговых мероприятий, в том числе в целях культурного развития подрастающего поколения. …В рамках проверки будет дана всесторонняя оценка обстоятельствам выбытия указанного имущества из муниципальной собственности и последующего его использования, - сообщили в прокуратуре.

По итогам межведомственного совещания, которое уже провели прокуроры, принято решение о проведении ревизии объектов культуры и спорта, в том числе кинотеатров «Экран», «Пионер» и «Саратов».

Напомним, ранее критику в адрес местных властей а также контролирующих и надзорных органов высказывал председатель ГД Вячеслав Володин.