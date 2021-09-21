Панков: Движение тяжелых машин по реконструированной пешеходной зоне в Саратове должно прекратиться

Депутат Госдумы Николай Панков заявил, что выйдет с инициативой к депутатам Саратовской областной думы, чтобы принять необходимые нормативные акты запрещающие движение тяжелых машин по пешеходной зоне, в частности, по проспекту Кирова.

Об этом он заявил в ходе посещения в Саратове здания бывшего кинотеатра «Пионер» на проспекте.

- На месте кинотеатра у нас машины, транспорт. Считаю, так не должно быть. Если это пешеходная зона, она должна быть пешеходной. Подвоз к магазинам должен осуществляться не на тяжелых машинах, — заявил Панков.

- Собственники считают, что они могут жить как хотят. Я считаю, это неправильно, буду отстаивать интересы наших граждан, — резюмировал Панков.

Политик поделился своими воспоминаниями о работе кинотеатра, об облике проспекта, перечислил кинотеатры «Пионер», «Экран», «Ударник», «Победа», которые перестали существовать.

Панков уже обратился к администрации города, чтобы в этом отношении был наведен порядок, кинотеатры исполняли свои основные функции и не превращались в магазины. В этом отношении требовательность должна быть и со стороны депутатов и со стороны правоохранительных органов, а также собственников кафе и магазинов на пешеходной зоне.

Напомним, Вячеслав Володин призвал мэра Саратова немедленно разобраться с произволом у бывшего кинотеатра «Пионер», где открывается сетевой магазин и тяжелые фуры идут на разгрузку по недавно реконструированной пешеходной зоне.