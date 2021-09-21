Пропал 30-летний саратовец с серым рюкзаком

Фото: Лиза-Алерт Саратов

Сегодня, 21 сентября, волонтеры отделения «Лиза Алерт» по Саратовской области обратились жителям региона с просьбой поучаствовать в поисках пропавшего жителя региона.

Пропал 30-летний житель Саратова Роман. Его ищут с 20 августа 2021 года. Рост пропавшего составляет 170 сантиметров, он худощавого телосложения, имеет светло-русые с рыжиной волосы и светло-карие глаза. Во что он был одет в день исчезновения – неизвестно, с собой он имел серый рюкзак.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, могут обращаться по телефону 8 927 122 18 32 инфорг: Анна (Savanna111).

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