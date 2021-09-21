В Саратовской области наследникам умерших пенсионеров выплатили 54 млн рублей пенсионных накоплений

Фото: Иван МАКЕЕВ

За 8 месяцев 2021 года в ПФР Саратовской области поступило 1812 заявлений от правопреемников пенсионных накоплений – родственников умерших пенсионеров, у которых такие накопления были и формировались при жизни в Пенсионном фонде РФ. Общая сумма выплат наследникам средств пенсионных накоплений с начала года составила 54 млн рублей. Об этом «КП-Саратов» рассказали в отделении ПФР по Саратовской области.

Пенсионер. У которого есть такие накопления, может при жизни оформить правоприемников. Для этого надо подать заявление в ПФР или иной фонд, где накопления формируются.

Если с наследниками не опредилились при жизни пенсионера. Накопления достанутся родственникам. В первую очередь – детям, в том числе усыновленным, супругам, родителям (усыновителям), во вторую очередь если нет никого из вышеперечисленных – братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам, внукам.

Нужно отметить, что пенсионные накопления есть за 2002-2004 годы у женщин 1957 года рождения и моложе, у мужчин 1953 года рождения и моложе.

С 2005 года пенсионные накопления пополнялись только у граждан 1967 года рождения и моложе за счет уплаты работодателем страховых взносов.

Пенсионные накопления имеются также у участников Программы государственного софинансирования пенсий, и у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии.

С 2014 года новыми взносами пенсионные накопления в России не пополняются.