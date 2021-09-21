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Происшествия21 сентября 2021 11:24

В Саратове загорелись два дома и баня

Пострадавших нет
Наталия Калинина
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Пожар в Кировском районе

Пожар в Кировском районе

Вчера, 20 сентября, в Кировском районе Саратова произошел пожар, в котором пострадали два жилых дома и баня.

Возгорание было зафиксировано в 19:50 на Полярной улице. На момент прибытия к месту первых пожарных подразделений создалась угроза распространения огня на соседние жилые дома. В 21:06 пожар удалось локализовать. Площадь пожара составила 144 квадратных метра.

На тушение выезжали семь пожарных расчетов. Пострадавших нет, о чем информирует ГУ МЧС по Саратовской области.

Пожар в Саратове 20.09.21

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