В Саратове загорелись два дома и баня

Пожар в Кировском районе
Вчера, 20 сентября, в Кировском районе Саратова произошел пожар, в котором пострадали два жилых дома и баня.
Возгорание было зафиксировано в 19:50 на Полярной улице. На момент прибытия к месту первых пожарных подразделений создалась угроза распространения огня на соседние жилые дома. В 21:06 пожар удалось локализовать. Площадь пожара составила 144 квадратных метра.
На тушение выезжали семь пожарных расчетов. Пострадавших нет, о чем информирует ГУ МЧС по Саратовской области.
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