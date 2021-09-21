Молодые тренеры Саратовской области получат прибавку в размере половины оклада

Распоряжение по выплатам
Молодые тренеры будут получать стимулирующие выплаты. Соответствующее постановление Роман Бусаргин опубликовал в своем Телеграм-канале.
- Справедливым будет поддержать труд спортивных наставников, особенно на первоначальном этапе, - заявил председатель регионального правительства.
Теперь при первичном трудоустройстве на должности тренер-преподаватель, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре, тренер, тренер спортивных сборных команд в течение первых четырех лет работы устанавливается прибавка в размере 50 процентов от оклада.
- Субсидия распространяется на специалистов в возрасте до 35 лет включительно, имеющих образование согласно профессиональному стандарту «Тренер». Молодые специалисты могут также иметь стаж работы по другим должностям, - пояснил чиновник.
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