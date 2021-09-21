Жители трех районов Саратова остались без воды до вечера

Сегодня, 21 сентября, в трех районах Саратова ООО «КВС» проводит отключение воды.

В Заводском районе авария произошла по Карьерная, 6/12. До 15:00 прекращена подача воды для абонентов по адресам: Карьерная, 3,5,6/12; Огородная, 29,29а,31,31а, микрорайон Лопатина гора.

В Кировском районе авария случилась на линии водопровода у дома по адресу Пристанская, 55. До 18:00 прекращена подача воды для абонентов по адресам Пристанская (от Вольской до Чапаева), Чапаева (от Пристанской до 1-го Магнитного пр.), 1-й Магнитный проезд (от Чапаева до Танкистов).

В Ленинском районе Саратова трубу прорвало около дома № 42а на Гвардейской. До 18.00 без воды остаются абоненты по адресам Гвардейская, 42а,44а,46.

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