В Саратовской области закрыты десять школ из-за коронавируса и гриппа

На 21, сентября, в Саратовской области из-за коронавируса закрыта одна школа в Калининском районе.

Закрыты также 170 классов в 94-х школах. Не ходят на занятия 4 256 ученика и 104 педагога. Не работают и 24 группы в 22-ух детских садах. Дома сидит 491 воспитанник и 41 воспитатель. Закрыты и семь групп в пяти профорганизациях: в них 224 студента и 1 педагог.

По ОРВИ закрыты девять школ с 1 469 учениками в общей сложности и четыре детских сада с 143 воспитанниками. По гриппу также закрыты 68 классов в 26-ти школах и семь групп в пяти детских садах.

В восьми вузах области насчитывается 103 заболевших COVID-19 студента и 52 сотрудника. В трех вузах области на дистанционное обучение переведены 1418 студентов 59 групп, о чем информирует министерство образования области.

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