Саратовец получил срок за попытку дать взятку на экзамене в ГИБДД

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Два года условно и штраф в 120 000 рублей получил 20-летний житель Саратова, который при помощи спецтехники пытался помочь сдать экзамены в ГИБДД. Наказан он не за шпионские игры, а за попытку дать взятку в 30 тысяч рублей сотурднику ГИБДД, чтоб тот его "не сдал".

Уголовное дело о попытке дачи взятки было возбуждено в Волжском районе Саратова в июне 2021 года.

Житель Саратова 10 июня сдавал "теорию" для получения водительских прав в РЭО ГИБДД УМВД России по городу Саратову на 6-м Соколовогорском проезде. Сдавал он ее при помощи нанятых специалистов по связи. Они передавали ему правильные ответы в микронаушник.

Сообщников возле здания РЭО заметили сотрудники ГИБДД и вскрыли схему сдачи экзамена. Один из технических специалистов, 20-летний парень, предложил 30 тысяч рублей в обмен на то, что полицейские "ничего бы не заметили". Обмен не состоялся, появилось уголовное дело.

Подсудимый признал вину и раскаялся.