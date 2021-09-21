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Происшествия21 сентября 2021 10:29

В Саратове 18-летний парень на ВАЗе стал виновником тройного ДТП

Пострадала женщина
Наталия Калинина
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Авария в Саратове

Авария в Саратове

Вчера, 20 сентября, в Ленинском районе Саратова произошла авария, в которой пострадала женщина, об этом информирует региональная автоинспекция.

Столкновение было зафиксировано в 19:00 напротив дома № 1 на Панфилова. 18-летний парень на ВАЗ-21099 не выбрал дистанцию и врезался в автомобиль «Лада Гранта», за рулем которой находился 43-летний водитель, а также с автомобилем Chevrolet под управлением 61-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадала 43-летняя пассажирка ВАЗ-21099. С травмами она госпитализирована в больницу.

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