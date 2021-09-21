Деревянный дом под Ртищево сгорел из-за неисправной проводки

Пожар в Ртищево

Вчера, 20 сентября, в Ртищевском районе Саратовской области из-за неисправной проводки сгорел дом, об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

Возгорание произошло в 20:31 в селе Салтыковка. Горел частный деревянный дом, площадь пожара составила 50 квадратных метров. По предварительным данным, пожар произошел из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

На тушение пожара выезжали три пожарных расчета.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.