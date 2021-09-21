Деревянный дом под Ртищево сгорел из-за неисправной проводки

Пожар в Ртищево
Вчера, 20 сентября, в Ртищевском районе Саратовской области из-за неисправной проводки сгорел дом, об этом сообщили в ГУ МЧС региона.
Возгорание произошло в 20:31 в селе Салтыковка. Горел частный деревянный дом, площадь пожара составила 50 квадратных метров. По предварительным данным, пожар произошел из-за несоблюдения правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.
На тушение пожара выезжали три пожарных расчета.
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